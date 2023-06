A Vanzaghello un nuovo dispositivo di rilevazione della velocità istantanea per garantire maggiore sicurezza stradale

Sulla S.S. 336 Dir al km 14+610 in direzione Magenta e al km 14+260 in direzione Cardano al Campo sarà attivo un nuovo dispositivo per il controllo del superamento dei limiti di velocità, a partire da sabato 24 giugno.

L’intervento si colloca nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, il programma di sicurezza stradale della Città Metropolitana di Milano finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza sul territorio.

Un ulteriore dispositivo di ultima generazione per prevenire e per contrastare il superamento dei limiti di velocità spesso causa di numerosi incidenti che, nel tratto stradale interessato - Strada Statale 336 Dir – è stato tristemente interessato da numerosi incidenti: sono stati ben 47 tra il 2019 e il 2021 (Fonte ACI).

Città Metropolitana di Milano, quindi, conferma il suo impegno a contrastare l’incidentalità stradale nell’ambito dell’obiettivo europeo “Zero vittime sulla strada” entro il 2050.

L’intervento pianificato ha previsto il posizionamento di un innovativo sistema di rilevazione della velocità istantanea bidirezionale collegato all’Ecosistema Titan, la piattaforma Cloud IoT di Safety21 in dotazione alla Polizia Locale. Di recentissima approvazione Ministeriale, è dotato di un sofisticato meccanismo di controllo indipendente della velocità, ed è in grado di effettuare una doppia verifica della velocità rilevata non solo tramite radar ma anche tramite immagine.

I comportamenti illeciti dovuti al mancato rispetto dei limiti di velocità saranno confermati in maniera inconfutabile.

Questo nuovo sistema all’avanguardia sarà attivo da sabato 24 giugno, ecco dove:

S.S. 336 Dir al km 14+260 direzione Cardano al Campo, prima del cavalcavia Sant'Ambrogio, a 800m dall'uscita di Vanzaghello

S.S. 336 Dir al km 14+610 direzione Magenta, prima del cavalcavia FNM Busto A. - Novara, a 350m dall'uscita di Castano Primo (nord)

L’attivazione di questo sistema di rilevazione puntuale, come previsto dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, sarà accompagnata da una campagna di comunicazione geolocalizzata nell’area e sulle direttrici interessate dall’intervento. L’intento della campagna è di informare la cittadinanza dell’attivazione del dispositivo e delle finalità di sicurezza introdotte dal sistema di controllo delle velocità, sensibilizzando gli utenti a un maggior rispetto delle norme del Codice della Strada, affinché i regolamenti vengano percepiti anche come tutela della salute di ogni individuo.

Ulteriori informazioni sulle attività realizzate nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana” sono reperibili sul sito web dedicato: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it.