Addio a Orlando Salomoni, inventore del tennis in valle

Sondrio – Lutto nel mondo del tennis e dello sport valtellinese: è scomparso giovedì all’età di 85 anni Orlando Salomoni. Lo storico maestro e presidente del Tennisporting Club Sondrio è stato un uomo di sport che ha cresciuto generazioni di tennisti sondriesi, grazie ad una passione infinita per il tennis e alla capacità di saper entrare in empatia con ragazzi e ragazze. Orlando, o Orly, come lo chiamavano tutti, è stato il motore del Tennisporting Club di Sondrio fin dai lontani anni ’60, quando ha avuto il merito di portare in provincia il metodo federale. In gioventù era stato anche un ottimo calciatore, vestendo la maglia del Sondrio. Lui è stato il primo maestro in provincia con l’abilitazione acquisita fin dal 1964 e nel 1975 è stato premiato dal Panathlon Sondrio.

Al Tc Sondrio era una vera e propria istituzione, ma Salomoni era il primo a sporcarsi le mani, non era difficile infatti trovarlo a tagliare l’erba, a preparare i campi in terra battuta, a lavorare sodo per rendere il circolo sondriese sempre più accogliente. Un circolo che con gli anni ha contribuito a far crescere, con tanti campi coperti essenziali per lo sviluppo del movimento, e che organizza kermesse di livello, quali il torneo Challenge Apt, con giocatori professionisti, e tanti tornei giovanili.

Orlando Salomoni amava lavorare coi giovani e tutti i sondriesi, e non solo, che hanno giocato a tennis, devono qualcosa a questo uomo capace di portare, oltre alle indubbie qualità tecniche, anche qualità umane di altissimo spessore e di insegnare ai suoi allievi e allieve a comportarsi dentro e fuori dal campo. Ora tutto il mondo dello sport in provincia di Sondrio ha perso una colonna portante. A portare avanti l’opera di Orlando ci penserà, insieme a tutti i collaboratori del circolo tennistico sondriese, il figlio Maurizio (per tutti Mao) che, in un momento di dolore profondo, lo vuol ricordare cosi: “Sei stato e sarai sempre il mio eroe…”. Salomoni lascia l’amatissima moglie Ida, il figlio Mao con Amanda, le nipoti Michela e Martina, i consuoceri Matteo e Irma con Andrea. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa della Collegiata, mentre il rosario sarà recitato alle 11 nella chiesa di San Rocco.