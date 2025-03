Coppa Davis in mostra a Sondrio, il trofeo brilla in città e attira mille visitatori: “Un tennis in salute”

Sondrio – Successo strepitoso a Sondrio per il Trophy Tour. Ci sono state infatti quasi mille persone ieri pomeriggio per vedere nella sala consiliare della Provincia di Sondrio, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup che sono arrivate nel capoluogo giovedì sera per essere ammirate dagli sportivi valtellinesi. Quella di ieri è stata un’opportunità unica e da non perdere per vedere i trofei vinti a Malaga al maschile da Sinner, Berrettini, Musetti, Vavossori e Bolelli e al femminile da Paolini, Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto. Un lavoro di squadra ha consentito di portare i due trofei in Valtellina. La Federazione italiana tennis e padel ha consentito a Sondrio di avere le due coppe premiando l’attività del Tennisporting club di Sondrio, un circolo che ha il maggior numero di tesserati in Italia rispetto alla popolazione residente e che ha lavorato e lavora benissimo coi giovani.

“Sono molto soddisfatto dell’affluenza di pubblico e soprattutto nel vedere che ad ammirare la Coppa Davis e la Billie Jane King non ci sono stati solo appassionati di tennis ma anche sportivi e curiosi, tanti bambini e ragazzi – dice l’ad del Tennisporting Club di Sondrio Maurizio Salomoni -. La location è bellissima e per questo ringraziamo la Provincia di Sondrio e in primis il presidente Davide Menegola che ci ha consentito di esporre questi due trofei nel capoluogo di provincia a disposizione di tutti i valtellinesi”.

È stato il grande lavoro iniziato tanti anni fa da Orlando Salomoni, ancora una delle anime del Tennisporting club di Sondrio, e proseguito negli ultimi anni dal figlio Maurizio, coadiuvato da una serie di collaboratrici e collaboratori, a far sì che Sondrio fosse scelta come una delle 90 città sede del Trophy Tour (3 sole in Lombardia). “C’è estremo orgoglio per aver potuto portare le due coppe a Sondrio, la Federazione italiana tennis e padel ha riconosciuto così il grande lavoro svolto nei nostri 47 anni di vita. Il tennis valtellinesi ha dei numeri invidiabili. Il movimento è in salute e in crescita, a livello di tesserati noi al Club di Sondrio arriviamo a 1080 e la scuola tennis ha quest’anno quasi 200 tesserati, con bambini e ragazzi che vanno dai 6 ai 17 anni… Peccato che non abbiamo più spazio per farli giocare, meno male che sta incominciando la stagione estiva così potremo utilizzare anche i campi all’aperto”.