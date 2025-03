In tour la storia dello sport. La Coppa Davis in città

A Sondrio sbarca il Trophy Tour 2025: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno esposte a Palazzo Muzio. I due prestigiosi trofei saranno in mostra venerdì 14 marzo nella sala consiglio della Provincia di Sondrio per la gioia di tutti gli appassionati. Lo hanno annunciato in conferenza stampa il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola insieme a Orlando Salomoni, Guglielmo Salvagni e Maurizio Salomoni, rispettivamente presidente, vicepresidente e ad del Tennisporting Club Sondrio. Ospite d’eccezione Walter Schmidinger, vicepresidente del comitato regionale della Federazione italiana tennis e padel.

"Questo è un riconoscimento per lo storico club sondriese che rappresenta un fiore all’occhiello per il tennis lombardo, sia in termini di iscritti sia in termini di qualità della proposta sportiva". Un’opportunità da non perdere per ammirare i trofei vinti a Malaga al maschile da Sinner, Berrettini, Musetti, Vavossori e Bolelli e al femminile da Paolini, Bronzetti, Trevisan e Cocciaretto. Un lavoro di squadra quello che ha consentito di portare i due trofei in Valtellina che ha avuto come protagonisti il Tennisporting club di Sondrio e la Nuova Sondrio Calcio presieduta da Michele Rigamonti.

"Ringrazio il Tennisporting club di Sondrio per l’attività che da sempre svolge in Valtellina – dice Davide Menegola, presidente della Provincia di Sondrio -, con passione e dedizione e per aver condiviso con la Provincia questo evento, in un anno così intenso e particolare che ci porterà verso le Olimpiadi 2026". "È un onore e un vanto per Sondrio essere una delle sole 90 tappe in cui le coppe, vinte dalle squadre azzurre maschile e femminile, vengono mostrate - dice Salomoni -. Questa possibilità la Federazione l’ha concessa a Sondrio grazie al lavoro svolto dal Tennisporting club di Sondrio nei suoi 47 anni di vita e, soprattutto, negli ultimi anni. Siamo uno dei circoli di tennis col maggior numero di tesserati, in Lombardia ma anche in Italia, tenendo conto anche del rapporto tra iscritti e popolazione residente. Questo riconoscimento premia il lavoro di mio padre Orlando, del suo grande lavoro che cerco, con l’aiuto di preziosi collaboratori e collaboratrici, di portare avanti nel migliore dei modi".