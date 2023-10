Chiavenna, Val Bregaglia Half Trail: trionfa Luca Del Pero

Chiavenna (Sondrio), 8 ottobre 2023 - Una delle corse in montagna più suggestive tra quelle che si corrono sulle Alpi la Val Bregaglia Half Trail che si è disputata oggi con partenza da Promontogno, in Svizzera, per poi dipanarsi tra i sentieri al confine con l’Italia sopra il lago di Como, in un dislivello positivo di oltre mille metri.

Ad aggiudicarsi la settimana edizione della corsa l’azzurro Luca Del Pero (Sky Lario Runners), che all’arrivo in centro a Chiavenna ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1h 39’ 22”. L’atleta brianzolo ha corso poco avanti al keniota Thimoty Kirui staccato di 3’ e 38”. Terzo posto per il padrone di casa Erik Panatti del Team KV Amici Madonna della Neve, società organizzatrice delle due gare del week end, con 1h 45’ 16”.

Tra le donne ha trionfato la keniana Philaries Kisang della Run2Gether, al bis dopo il primo posto di ieri al KV Chiavenna-Lagùnc, con 1h 54’ 16”. È arrivata alle sue spalle staccata di soli 15 secondi la valtellinese Alice Gaggi de La Recastello Radici Group, medaglia di bronzo per la giapponese Yuri Yoshizumi, campionessa di ultratrail e skyrunning di livello internazionale al suo primo podio a Chiavenna.

La combinata tra le due gare mette sul podio maschile lo stesso terzetto del KV Val Bregaglia Half Trail nel medesimo ordine di arrivo, mentre il podio femminile vede prima ovviamente Philaries Kisang, seconda Yuri Yoshizumi e terza Cristina Patti del Team KV Amici Madonna della Neve.