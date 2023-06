Sondrio, sguardo di troppo alla moglie: il marito gli stacca a morsi un pezzo di orecchio

Sondrio, 11 giugno 2023 - Geloso al punto di staccare a morsi un pezzo di orecchio a un malcapitato che ha avuto l’ardire, a suo dire, di fissare con insistenza sua moglie. Una scena da film horror quella andata in scena venerdì pomeriggio in via Mazzini, a pochi passi dalla stazione cittadina, e che ha avuto per protagonista un cittadino nigeriano 31enne che in quel momento era a spasso con la moglie. La donna si sarebbe accorta, così almeno ha raccontato successivamente l’aggressore agi agenti della squadra volante di Sondrio che l’hanno arrestato, che un uomo la fissava e lui per difenderla è intervenuto chiedendo spiegazioni. In breve dalle parole si è passati ai fatti e il 31enne con inaudita ferocia ha afferrato la testa del suo avversario e ha iniziato a prendergli a morsi l’orecchio destro, fino a staccare la parte superiore. Trasportato all’ospedale di Sondrio la sua vittima è stata sottoposta a cure mediche e poi dimessa, con una prognosi di 40 giorni, per l’amputazione terzo superiore del padiglione auricolare destro. Il 31enne è stato arrestato per lesioni personali dolose dal momento che ha provocato alla sua vittima una lesione permanente.