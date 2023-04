Incidente a Cosio Valtellino, scontro tra auto e moto: 23enne gravissimo

Cosio Valtellino (Sondrio), 25 aprile 2023 - Terribile scontro ieri sera sull'ex statale 38 dello Stelvio, in territorio di Cosio Valtellino. Un 23enne in sella a una moto di grossa cilindrata è stato soccorso in codice rosso perché ha riportato fratture multiple alle braccia e alle gambe, oltre a serie lesioni al bacino. Un elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) lo ha trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La prognosi è stata definita riservata. Illeso, invece, il conducente della Ford Focus che è entrata in collisione - per cause ora al vaglio della Polstrada di Sondrio, sul posto con i Vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e i sanitari di ambulanza e automedica - con la motocicletta, andata completamente distrutta.

Il giovane, che indossava il casco, sarebbe stato sbalzato a una ventina di metri, nel tremendo impatto con la vettura. I mezzi incidentati sono stati recuperati dall'Autosoccorso Lanfranchi e posti a disposizione delle autorità che ora indagano sull'accaduto.