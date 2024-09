Valtellina, il nido degli unicorni. Bps coltiva startup per il mondo

Sondrio – È nata Liquid Factory , la fabbrica di startup per attrarre i migliori talenti italiani e dell’intero continente e permettere loro di sviluppare le proprie idee e lanciarsi sui mercati grazie al sostegno di un finanziamento sicuro. Sono ufficialmente aperte le candidature per la prima edizione della selezione di piccole realtà promossa da Liquid Factory, nuovo Startup Studio nato con l’obiettivo di creare una forte connessione per l’innovazione tecnologica dalla Valtellina alla Silicon Valley. L’iniziativa, costruita in partnership con Banca popolare di Sondrio, si propone di attrarre e sostenere i migliori talenti della Generazione Z (e non solo) provenienti oltre che dall’Italia da tutta Europa, offrendo loro un’opportunità unica per sviluppare le proprie idee imprenditoriali in un contesto che riunisce l’elevata qualità della vita del territorio alpino alla connessione diretta con gli acceleratori californiani più importanti.

La Valtellina , insomma, si candida a diventare un in cubatore di unicorni, quelle realtà private nate da un’intuizione che da sono riuscite a raggiungere dimensioni importanti, fino al miliardo di dollari di valor e. L’idea di fondare questo Sta rtup Studio nasce da Fabrizio Capobianco, "imprenditore seriale" con oltre vent’anni di esperienza nella Silicon Valley e quattro startup fondate tra Italia e Stati Uniti (Internet Graffiti, Stigma Online, Funambol, TOK.tv) insieme a professionisti del settore , tra gli altri Alberto Onetti e Matteo Daste, partner di Mind The Bridge). Ogni anno quattro giovani talenti saranno selezionati per dare vita alla propria startup in un programma di "Entrepreneurship in Residence", permettendo a nuovi imprenditori e imprenditrici di dare forma ai propri progetti e di farli crescere in Silicon Valley.

Non sono richieste esperienze lavorative pregresse né il completamento del percorso di studi e ogni startup selezionata riceverà un investimento iniziale di 200.000 euro con piena autonomia di spesa. "Il nostro obiettivo, grazie anche al nostro partner Banca Popolare di Sondrio – dice Fabrizio Capobianco, partner di Liquid Factory – è creare un vivaio di eccellenza tecnologica in Italia, rivolto in generale a tutti coloro che vogliono sviluppare un proprio progetto finalizzato a oltrepassare i confini nazionali. La nostra missione è semplice: aiutare i migliori talenti a realizzare le loro idee imprenditoriali senza dover rinunciare alla qualità della vita".

«La nostra banca è da sempre vicina alle imprese e agli imprenditori ed è particolarmente sensibile a nuove idee imprenditoriali e ai giovani talenti, che rappresentano la forza del nostro sistema economico, ricco di eccellenze – ha commentato Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Banca popolare di Sondrio". Le candidature sono ufficialmente aperte fino al 31 ottobre 2024 per approdare in Silicon Valley, presso incubatori di fama globale. Info: www.theliquidfactory.com.