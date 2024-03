La Banca Popolare di Sondrio apre a Conegliano: prosegue l’espansione in Veneto

Sondrio – La Banca Popolare di Sondrio prosegue nel piano di espansione territoriale in Veneto, in cui conta ora complessivamente 11 agenzie, aprendo una filiale a Conegliano (Treviso).

“Negli ultimi mesi stiamo lavorando molto attivamente per dare un impulso alla nostra presenza nel Nord-Est, testimoniato dalle recenti aperture in Friuli Venezia Giulia e confermato ancora oggi con questa nuova filiale a Conegliano”, sottolinea in una nota il consigliere delegato e dg, Mario Alberto Pedranzini. “Continuiamo a investire in un'area di grande valore del Paese - prosegue il manager - e in cui siamo convinti che il nostro approccio di banca del territorio, attenta alle esigenze di famiglie, professionisti e imprese, saprà offrire servizi e soluzioni utili per le diverse esigenze, con la volontà di instaurare delle forti relazioni che ci contraddistingue dal 1871”.