Agricoltura eroica di montagna: in Valtellina è iniziata la raccolta delle mele. Nei frutteti c’è ottimismo

Sondrio – Le Gala danno il via al… tempo delle mele. Non è un remake del film che nel 1980 ha fatto innamorare un’intera generazione, lanciando una splendida Sophie Marceau, ma è la raccolta del frutto presente in maniera massiccia in Valtellina, da Ponte fino a Lovero, e che costituisce fonte di reddito per parecchi agricoltori.

Nei giorni scorsi è partita la raccolta delle Gala, una delle qualità presenti nei frutteti della provincia di Sondrio, e in particolare delle mele precoci. "La raccolta è incominciata, prima nella zona di Ponte in Valtellina e tra pochi giorni anche in Alta Valle – dice Bruno Delle Coste, presidente del consorzio Melavì -. Si è incominciato con le Gala, una qualità che matura prima delle altre. La qualità sembra alta e questa sembra essere una buona stagione anche dal punto di vista quantitativo. Contiamo di avere un raccolto simile a quello dell’anno scorso (cioè intorno ai 140 mila quintali di mele ndr)". La grandine non ha risparmiato alcune zone nemmeno quest’anno ma i danni non appaiono di grande entità.

"Sì, la grandine c’è stata ma dai primi riscontri pare non aver rovinato il raccolto. Per ora da Ponte a Tovo non si sono sentite lamentele… e questo è un bel sentore. Molti frutteti sono sprovvisti delle reti antigrandine e questo è un grosso problema. Ci vorrebbero dei finanziamenti, degli aiuti, ai frutticoltori per far sì che possano installare queste reti che non hanno di certo un costo irrisorio. Alcuni meleti poi sono piccoli e qui andrebbe promossa un’azione di raggruppamento dei terreni, così da abbattere i costi".

Ma torniamo alle mele. Dopo la Gala… "A metà settembre c’è la raccolta della Golden e poi della Red Delicius. La Bernina, bella e buona, matura più tardi ma dai primi riscontri anche per queste qualità la stagione promette davvero molto bene. La Golden, mediamente, potrebbe avere una pezzatura inferiore a quella dell’anno scorso, ma sempre entro i parametri per la vendita". L’ultima arrivata, la Rocket, è… la star delle mele valtellinesi. "Diciamo che è una mela che piace parecchio, l’anno scorso abbiamo venduto tutte le Rocket raccolte. Un gran risultato. È una mela che stiamo esportando, con successo, un po’ in tutto il mondo, in tutta Europa ma anche negli Usa, in Arabia Saudita e, a breve, la porteremo anche in Israele. Il segreto del successo della Rocket? È una mela piccola, molto buona, che dura nel tempo…".