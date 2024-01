Workers, riflettori accesi su tratta e sfruttamento

Accendere i riflettori su tratta e sfruttamento. È quello che si propone Workers, evento realizzato dalla coop Lule e dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle che si terrà nell’ex chiesa Santa Maria Gualtieri in piazza della Vittoria dal 26 al 28 gennaio. I visitatori saranno guidati attraverso un percorso multimediale e dinamico composto da 10 stazioni, che avvalendosi di una fusione creativa di elementi visivi e sonori racconta storie diverse, rappresentando situazioni reali di disagio e ingiustizia, ma anche di coraggio e speranza. "Workers rappresenta un mezzo di straordinaria importanza per l’emersione e la comprensione di questa problematica cruciale – ha detto Mariapia Pierandrei, presidente di Lule –. C’è ancora molto lavoro da fare per mettere in luce questo fenomeno complesso, che richiede un impegno collettivo e un approccio multidisciplinare, in cui la sensibilizzazione svolge un ruolo cruciale. La consapevolezza è il primo passo verso il cambiamento".

L’evento gratuito offrirà agli studenti delle superiori la possibilità di essere visitato venerdì 26 dalle 9 alle 14 e sabato dalle 9 alle 13; aperte al pubblico le visite dalle 16 alle 24 venerdì, dalle 15 alle 21 sabato e dalle 15 alle 19 domenica.

"L’obiettivo che si intende promuovere con la mostra Workers – ha aggiunto l’assessore alle pari opportunità Mara Torti – è di far conoscere il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento ad essa associato che approfittano dello stato di bisogno degli individui con meno risorse sociali ed economiche e rappresentano un fenomeno globale che si manifesta anche in Europa ed in Italia".

Manuela Marziani