Week-end dedicato ai motori. Slalom in salita sino a Montegrino

Weekend dedicato ai motori sul Lago Maggiore: si parte oggi pomeriggio con le verifiche sportive e tecniche dalle 15 alle 18 e si prosegue domani, domenica 5, a partire dalle 7 con verifiche, ricognizioni, tre manches e premiazioni. Ad andare in scena è la seconda edizione, in epoca moderna, dello Slalom Luino-Montegrino, evento a cura dell’Automobile Club Varese. Confermato il percorso di 3000 metri da Voldomino in salita fino a Montegrino, con 11 barriere, centinaia di birilli, una variante, tornanti e curve che misureranno talento dei piloti e competitività delle vetture. Notevole l’impegno organizzativo dedicato alla sicurezza con 48 commissari di percorso. Sono una cinquantina i piloti iscritti, provenienti da dieci province d’Italia e dalla Svizzera. Charity partner dell’evento è l’iniziativa #RaceToDonate, per la sensibilizzazione verso la donazione di midollo osseo da parte dei giovani. L.C.