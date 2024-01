Visite guidate alla mostra su Sant’Agostino

Con la fine del 2023 si è chiuso l’anno dedicato al 1300° anniversario dell’arrivo delle spoglie di sant’Agostino, ma gli eventi proseguono. È stata prorogata fino al 29 febbraio la mostra “Sant’Agostino: la luce e l’immagine. Un viaggio interattivo da Ippona a Pavia“ ospitata dai musei civici come “L’arca nascosta“ e continuano le visite guidate con degustazioni. Il primo appuntamento è per oggi alle 11 nella sede dei musei civici di viale XX Febbraio e prevede un’avventura culturale e artistica che ripercorre le tappe della vita del santo. Sarà offerto un brindisi con una piccola degustazione di prodotti tipici del territorio in collaborazione con AgriPavia.