Visite a Palazzo Vertemate Franchi. Aperture straordinarie per le feste

Un’occasione da non perdere per chi si trova in vacanza in Valchiavenna: sia oggi che domani e nei giorni del 3, 4 e 5 gennaio sono infatti in programma altrettante aperture straordinarie per scoprire palazzo Vertemate Franchi con le sue sale affrescate e le sue stüe finemente intagliate ed intarsiate. Dal 1988 il palazzo è Casa Museo del Comune di Chiavenna, che ha provveduto al restauro di opere lignee interne e quadri e alla catalogazione di tutti gli arredi e gli oggetti contenuti nella dimora. Nel 1995 il Comune ha inoltre deliberato di estendere il carattere museale anche a tutta la componente vegetale del complesso. Le visite alla villa, considerata tra le più belle dimore rinascimentali della Lombardia, saranno sempre guidate da personale del museo e a cadenza oraria: alle 10, 11, 14.30 e 15.30. Per prenotazioni (consigliate) rivolgersi al Consorzio turistico della Valchiavenna Tel. 0343 37485, infopoint.chiavenna@valchiavenna.com.