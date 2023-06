Visita guidata all'Isolino Virginia sul Lago di Varese: scopri la storia e la natura custodite!

Due visite sul Lago di Varese alla scoperta dell’Isolino Virginia. Domani alle 10 e alle 14, Archeologistics, impresa sociale impegnata alla valorizzazione dei beni culturali, organizza due occasioni da non perdere per accedere al bene Unesco che custodisce una storia giunta fino a noi dal Neolitico. Un’iniziativa adatta a famiglie e bambini e a chi vuole esplorare la storia e la natura custodite nei 9.000 metri quadrati dell’isola. L’opportunità è straordinaria: il cambio di gestione della struttura ricettiva, in corso, per il momento non consente di accedere al luogo liberamente. Durante le visite di Archeologistics una guida racconterà gli aspetti di questo scrigno storico e naturalistico.