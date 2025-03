Vince 10mila euro ma non li riscuote

L’estrazione è quella numero 200 di martedì 17 dicembre 2024 e senza dubbio se lo smemorato o la smemorata avesse riscosso il premio, avrebbe avuto un bel gruzzoletto per comprare qualche bel regalo di Natale in più. Non è andata così, però, perché il premio da 10mila euro vinto giocando nel punto di vendita Sisal presso il Bar Bucaneve di via Roma a Chiesa in Valmalenco è ancora orfano di chi, baciato dalla fortuna, se l’è aggiudicato. Chissà che magari queste righe servano a ricordarglielo, sarebbe pure opportuno perché il tempo a disposizione stringe: dopo il 17 marzo i "diecimila" vinti con l’iniziativa speciale “Regala un sogno“ di SuperEnalotto SuperStar svaniranno, proprio come un sogno. L’unica (magra) consolazione sarà quella di non essere il solo, perché ci sono altri sedici fortunati distribuiti in altre sette province lombarde - Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia e Varese – che hanno scordato di riscuotere la propria vincita. “Regala un sogno“ di SuperEnalotto SuperStar era stato lanciato a dicembre scorso con quattro concorsi speciali consecutivi e ha previsto l’assegnazione di 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno.