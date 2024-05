Villa Grumello. Mondo fiabesco con Poulenc

Uno spettacolo dedicato a bambini e adulti, in un’ottica di scoperta del repertorio cameristico e in un singolare ritorno al mondo fiabesco con le musiche sempre sorprendenti di Poulenc. Histoire de Babar, con Silvio Oggioni, voce recitante, e Alessandro Calcagnile e Rossella Spinosa, pianoforte quattro mani, è in programma a Villa del Grumello domenica 19 maggio alle 17.30, in collaborazione con il Festival del Melologo. Pensato per bambini dai 5-10 anni e famiglie, è la storia di un piccolo pachiderma, che diventa protagonista di una fiaba indimenticabile, trasformandosi da favola in melologo, grazie a Francis Poulenc, compositore della fiaba, e Jean de Brunhoff a partire dal 1940. Con progressivi accordi che, negli anni, avrebbero poi composto il mosaico della poetica Histoire per voce e pianoforte.

Il programma sarà completato dell’esecuzione delle musiche di Erik Satie su Entr’acte del regista francese René Clair a cura di Rossella Spinosa, in simultanea con la proiezione del film. Entr’acte è tra le opere più emblematiche delle avanguardie francesi nel cinema e in particolare del cinema dadaista.

L’ammirazione per Satie porta infatti un gruppo di sei compositori, tra cui Poulenc, a unirsi nella visione comune dell’antiromanticismo, della semplicità del linguaggio musicale. il 19 maggio sempre a Villa del Grumello, nell’ambito di Fuori Orticola 2024, si celebrerà Plinio Il Vecchio e la sua Naturalis Historia, in occasione del Bimillenario Pliniano in collaborazione con Accademia Pliniana.

Info www.villadelgrumello.it

Pa.Pi.