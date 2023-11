Vertice sulla sicurezza: "Aumenta l’organico"

Vertice in municipio ieri mattina con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni della Lega, per discutere di sicurezza. All’incontro chiesto dai rappresentanti delle attività economiche del centro cittadino hanno partecipato il sindaco Alice Galbiati, il comandante della polizia locale Roberto Carbone, il comandante dei carabinieri della Stazione di Cantù, il maggiore Christian Tapparo, e il comandante del Nucleo radiomobile, il capitano Roberto Natale. "Un incontro importante, utile e proficuo di ascolto e di proposte costruttive con l’obiettivo di mantenere il livello della sicurezza locale - ha detto Molteni -. A dicembre ci sarà un potenziamento degli organici e immediatamente servizi di controllo del territorio nei punti più sensibili per accrescere prevenzione e livello di sicurezza della città". Già a partire da questo fine settimana, è previsto il rafforzamento della presenza di agenti nel centro, con tre carabinieri e quattro agenti di polizia dalle 14.30 alle 20 per controlli in piazza Garibaldi.