Valtellina taste of emotion diventa sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026

Valtellina taste of emotion, il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, rafforza il proprio accordo di sponsorship per i prossimi Giochi olimpici e Paralimpici invernali, in programma rispettivamente dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026, con Fondazione Milano Cortina 2026 e diventa sponsor di Milano Cortina 2026, grazie ad una convergenza territoriale che consolida il percorso avviato lo scorso anno.

L’intesa, siglata nei giorni scorsi, rafforza il legame tra l’evento a cinque cerchi e la Valtellina con le sue eccellenze. Una ricchezza ben rappresentata dal marchio "Valtellina taste of emotion" che aggrega 9 denominazioni Dop e Igp (bresaola della Valtellina Igp, Bitto Dop, Valtellina Casera Dop, Valtellina Superiore Docg, Sforzato di Valtellina Docg, Rosso di Valtellina Doc, Alpi Retiche Igt, Mela di Valtellina Igp e Pizzoccheri della Valtellina Igp), per un valore complessivo di oltre 270 milioni di euro, e punta ad un approccio sempre più integrato tra sport, turismo, enogastronomia e prodotti agroalimentari.

"È con grande orgoglio che annunciamo l’ingresso di Valtellina taste of emotion tra gli sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 - commenta Claudio Palladi, presidente del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina e numero uno del marchio Rigamonti salumi in provincia –. Un traguardo importante, raggiunto grazie al gioco di squadra con tutti gli attori del territorio, e che oggi vede affiancarsi ai prodotti Dop e Igp valtellinesi anche il comparto turistico.

Questi Giochi offrono la possibilità di accendere un enorme riflettore sulla Valtellina: un’opportunità che abbiamo voluto cogliere fin da subito, e ora potenziare, facendo sistema. Siamo certi che sfruttando sinergicamente l’enogastronomia insieme agli altri elementi che rendono celebre il territorio e attraverso un’offerta integrata delle nostre eccellenze, riusciremo a proporre ai 500mila visitatori internazionali attesi in Valtellina per le Olimpiadi 2026 un’esperienza unica in termini di ospitalità, attività e prodotti tipici di qualità".

Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo spot "In Valtellina. È tutto qui" protagonista della campagna di promozione della stagione invernale realizzata dall’Azienda di promozione e formazione della Valtellina (Apf Valtellina) in onda dal 15 dicembre sulle principali emittenti televisive. Il claim è immediato: "Dove? In Valtellina. È tutto qui".