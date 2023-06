Valtellina summer league, sport e turismo vanno a segno

La Valtellina summer league è pronta a ritagliarsi spazi importanti nel panorama sportivo della provincia di Sondrio. La kermesse intende coniugare al meglio lo sport di livello, nello specifico basket e volley, e la promozione turistica del territorio attraverso partite, tornei, camp estivi. Ideata da Andrea Ballan e proposta dalla "sua" Up Events, Valtellina Summer League ha ricevuto il supporto di Regione Lombardia, di Provincia di Sondrio e di alcuni enti e amministrazioni comunali. Capofila del progetto sarà il Consorzio turistico Media Valtellina. La kermesse è stata presentata ieri a Palazzo Muzio alla presenza, fra gli altri, del presidente provinciale Davide Menegola, dell’assessore regionale Massimo Sertori (in collegamento da Milano), del direttore del Consorzio turistico Media Valtellina Gigi Negri, capofila del progetto, di Andrea Ballan, ideatore della Valtellina Summer League, Max Ferraiuolo, team manager Varese Basket, ed Andrea Veneziani, team manager del Volley Bergamo 1991. In questi giorni in Valmalenco si sta svolgendo un campo di volley con la presenza di alcune star della pallavolo italiana: Valentina Diouf, Federica Stufi, Jennifer Boldini, Vittoria Piani, Laura Bovo, Paolo Bonola e Max Cioffi oltre ad un tecnico di livello assoluto come Luciano Pedullà. Si entrerà poi nel vivo della Summer League nel primo fine settimana di settembre, dal 1 al 3, con la disputa delle amichevoli di basket nei palazzetti dello sport di Bormio e di Sondrio, in una kermesse denominata "Memorial Diego Pini" alla quale parteciperanno Pallacanestro Varese, Brescia Leonessa, Cantù e gli svizzeri della Sam Massagno. A metà settembre, nel fine settimana del 15 e del 16 settembre, a Sondrio saranno in scena le ragazze del volley. Sul rinnovato parquet del "PalaScieghi – Pini" si incontreranno le formazioni del Vero Milano, Bergamo 1991, della Futura Volley di Busto Arsizio e delle francesi del Volley Mulhouse Alsace.