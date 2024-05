Tir perde il rimorchio sulla statale 301 a Valdidentro: traffico in tilt in alta Valtellina

Valdidentro (Sondrio) – Traffico in tilt in alta Valtellina questa mattina verso le 9. Un Tir ha perso il rimorchio sulla strada statale 301 “Del Foscagno”, al km 21,500 all’altezza di Valdidentro, in provincia di Sondrio. A causa dell’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante, è stato necessario chiudere temporaneamente il collegamento viario, in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogru, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.