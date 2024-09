Usa e Argentina. I mercati letti alle imprese

Due iniziative per aiutare gli operatori commerciali valtellinesi a entrare nei mercati di Stati Uniti e dell’Argentina in maniera proficua. La Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito dell’attività formativa organizzata dal Servizio Internazionale, riprende gli incontri a beneficio delle aziende interessate a migliorare le proprie conoscenze sui mercati esteri. Venerdì 20 settembre, dalle ore 15.30 alle 16.30, in collaborazione con la Italian American Chamber of Commerce Midwest, si terrà un webinar in lingua inglese dedicato al mercato del vino negli Usa, durante il quale, in vista del Vinitaly Usa. Il seminario verrà trasmesso tramite la piattaforma Webex e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 18 settembre tramite il modulo sulla piattaforma Business School (businessschool.popso.it). Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a qualsiasi filiale della banca o al servizio Internazionale (tel. 0342.528783/553, email: businessclass@popso.it). Intanto la Banca Popolare di Sondrio ha organizzato una serie di incontri di consulenza con la Camera Argentina di Buenos Aires. La Bps, il 19 settembre, riceverà la visita del segretario generale della Camera di commercio Italiana nella Repubblica Argentina, ente fondato a Buenos Aires nel 1884 per assistere le imprese e le istituzioni italiane e argentine. Nell’occasione, il Servizio Internazionale della Bps intende offrire la possibilità di incontrare il referente della Camera per una consulenza personalizzata e finalizzata ad esplorare le ricche opportunità offerte dal mercato argentino. La richiesta di appuntamento può essere inviata entro il 16 settembre tramite la piattaforma businessschool.popso.it.F.D’E.