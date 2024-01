Una passerella pedonale aspettando il nuovo ponte

È agibile, da venerdì, la nuova passerella pedonale - seppure in via provvisoria - lungo la statale 37 del Maloja che consente di superare in piena sicurezza il torrente Perandone.

Si tratta di un intervento utile perchè provvede a risolvere un problema nato subito dopo la costruzione del bypass provvisorio (successivo al crollo del ponte causato dall’esondazione del corso d’acqua per la recente ondata di maltempo che ha colpito l’intera Valchiavenna).

L’infrastruttura si era resa necessaria in virtù anche del fatto che la zona, ora interessata dai lavori di Anas, è soggetta a un massiccio passaggio di pedoni e in particolare di studenti.

La realizzazione del nuovo ponte, una volta ultimato il progetto, dovrebbe iniziare tra la prossima primavera e l’estate.

Nel frattempo si è deciso che il nuovo viadotto sarà costruito a valle del bypass e così si è potuto procedere a posizionare questa passerella che risulterà assai utile per i residenti. Presenta una lunghezza di una settantina di metri con larghezza di circa un metro e venti centimetri, salvo un unico punto in cui si restringe un poco, scendendo a 95 centimetri in quanto è presente un lampione della pubblica illuminazione. É stato pure creato un nuovo attraversamento pedonale, per unirlo al marciapiede che va verso Chiavenna."Si tratta di un intervento importante - afferma Luca Della Bitta, primo cittadino di Chiavenna - in particolare per i ragazzi che frequentano le scuole che potranno utilizzare il collegamento in assoluta sicurezza. Ovviamente speriamo che apra al più presto il cantiere per la costruzione del nuovo ponte. Così avremo la soluzione definitiva".

Michele Pusterla