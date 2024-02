Una lezione aperta con Romano

Nell’ambito del ciclo di eventi Gener-Azioni 24, azioni di rigenerazione creativa della ex Tintostamperia Val Mulini di Como, parte il ciclo di 10 spettacoli "Tutti a teatro". Il primo appuntamento, domenica 11 febbraio, è la lezione aperta di Valentina Romano "Sul mare color del vino – Odisseo o della nostalgia", in programma alle 16.00 nel salone della Coop AttivaMente dell’ex Pastificio Castelli, in via Pastrengo 15 a Como. Gener-Azioni 24 è il programma di azioni temporanee per la rigenerazione del comparto industriale dismesso della ex Tintostamperia Val Mulini voluto da Confcooperative Insubria e da Abitare.