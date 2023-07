Un veterinario al lavoro per la Fao Il suo manuale va in tutto il mondo

Se i monaci sono i miniatori dei testi sacri, lui è il miniatore dell’HS Codes for fisheries and aquaculture products. Si tratta di una sorta di bibbia per il commercio internazionale e il controllo di prodotti ittici e agricoli: contiene infatti tutti i codici universali e doganali che identificato i prodotti che si possono esportare, importare, vendere nei 250 Paese del mondo in cui viene utilizzato. Il manuale è pubblicato su indicazione dei rappresentanti della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, e dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di recente è uscita la nuova edizione aggiornata e il compito di realizzare il corposo atlante illustrato allegato per il riconoscimento dei prodotti ittici indicati è stato affidato al dottor Paolo Manzoni, lecchese di 74 anni, ex responsabile fino al 2009 del Dipartimento di Medicina veterinaria di quella che era l’Asl di Lecco. "Non è la prima volta che collaboro con i vertici della Fao – spiega -. Non sono un biologo e questa attività nemmeno è direttamente connessa alla mia professione di veterinario. Semmai sono un divulgatore esperto di prodotti ittici". L’atlante illustrato, tramite fotografie, e descrizioni, permette proprio di riconoscere ad occhio i pesci in elenco che vengono commercializzati, sia a scopo alimentare, ma anche per allevamento, per gli acquari e per la pesca: oltre alle immagini, ci sono le denominazioni, le principali caratteristiche, la distribuzione, le indicazioni per il trattamento e la conservazione e, appunto, i relativi codici. " Da sempre ho una passione per i prodotti ittici – racconta Paolo -. Ho girato il mondo per coltivarla e maturare esperienza". In minima parte gli è servita pure per il suo lavoro, quando doveva svolgere i controlli, ma le conoscenze che ha acquisito sono enciclopediche e lo rendono tra i massimi esperti globali. "Ora mi sto dedicando alla pubblicazione dell’atlante mondiale dei pesci di interesse commerciale", annuncia. Paolo del resto è un tipo eclettico e, di starsene con le mani in mano, non ci pensa nemmeno: da quando è pensionato ha preso tre lauree in aggiunta a quella di Veterinaria, nel 2021 in Design della comunicazione nel 2012, in Architettura nel 2019 e nel 2020 in Design degli interni.

Daniele De Salvo