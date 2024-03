Un “uovo“ di Pasqua ispirato da una dea dell’antica Grecia

Un “uovo“ di Pasqua specchio dei nostri tempi inquieti. È il progetto "Pasquart#5", che unisce le menti creative di un pasticciere raffinato ed estroso come Fabio Longhin (nella foto) e il duo artistico Urbansolid. Il risultato è di grande bellezza. Una testa di puro cioccolato fondente raffigurante una dea greca, simbolo di forza, saggezza, rinascita. Una scatola con la silhouette di un uomo solo, colto in un paesaggio desolato, evocativa di un possibile futuro inospitale. (Alla pasticceria Chiara di via Piave 91 a Olgiate Olona, Varese).