Un incontro su giustizia e detenzione

Domani, giovedì 16 alle 21, al Cinema Astra di viale Giulio Cesare 3 a Como, incontro con Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Dalla Chiesa, uccisa assieme al marito nella strage di via Carini nel 1982. Porterà un racconto che, muovendo dalla propria esperienza personale, sarà una riflessione sui temi della giustizia riparativa, del fine rieducativo della pena e dell’importanza del lavoro con i detenuti. L’incontro è organizzato in occasione della XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La serata è organizzata dalle realtà aderenti al Tavolo della Giustizia riparativa promosso da CSV Insubria Como e dal Comitato 5 Dicembre.