Un convegno sul sistema bancario

Banca Popolare di Sondrio, in collaborazione Vitale Zane & Co, promuove il convegno "Sviluppo e sistema bancario. Linee guida per un nuovo progresso", in calendario venerdì 23 febbraio alle ore 9.30 nella Sala Conferenze Fabio Besta in Piazza Garibaldi 16, a Sondrio.

In linea con la tradizione, la Banca Popolare di Sondrio propone una riflessione sul sistema bancario e sulla sua funzione a sostegno dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al ruolo delle banche di territorio e delle banche minori. "La giornata di studio – spiega l’economista Marco Vitale, ideatore del programma – chiama a raccolta alcuni dei migliori studiosi indipendenti della cultura bancaria, finanziaria ed economica del Paese, per contribuire ad aprire una nuova fase di pensiero che, ripartendo dai fondamenti, dalla storia e dallo studio dell’attività bancaria contribuisca ad identificare le possibili risposte alle reali necessità del sistema produttivo". Parteciperanno in ordine di intervento: Marco Onado, massimo esperto di diritto bancario, Stefano Zamagni e Alberto Quadrio Curzio (foto), professori di economia politica, Giacomo Pedranzini, imprenditore e amministratore delegato di Kometa 99, Giuseppe Porro, ordinario di politica economica, Anna Gervasoni, prorettore della Liuc Università Cattaneo e direttore generali Aifi, e Mario Alberto Pedranzini, direttore generale e consigliere delegato della Banca Popolare di Sondrio. A chiusura dell’incontro sarà proposto un profilo di Donato Menichella, governatore della Banca d’Italia dal 1948 al 1960 e delle letture tratte dai suoi scritti. Fulvio D’Eri