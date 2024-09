Numeri allarmanti

Lasciano senza parole i numeri emersi dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: i dati segnalano una crescita di casi di Hiv e confermano uno scarso utilizzo del preservativo tra i giovani (solamente 6 su 10). Non solo. Il trend è in costante peggioramento nel tempo, basti pensare che si è passati dal 70% del 2014 al 61% del 2022. Cifre che non possono passare sotto silenzio e che rappresentano un gigantesco campanello d’allarme.

Va in questa direzione la scelta del Comune, che ha da poco firmato con Durex un accordo di collaborazione che porterà Milano ad essere tra le prime città in Italia a prevedere, dall’anno scolastico 2024/2025 (al via tra pochi giorni) una proposta di corsi di educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori meneghine. Un’iniziativa che punta a mettere a disposizione dei giovani un’informazione corretta e completa. Il progetto è anche un modo per rispondere a una esigenza che parte proprio dagli adolescenti di oggi: il 94% chiede l’educazione affettiva e sessuale a scuola.