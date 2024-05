Ufficio postale . Novità e più servizi

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Era in Viale Europa, a Samolaco. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”, l’iniziativa ideata da Poste italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Tra gli interventi effettuati il rinnovo dell’impianto di illuminazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, una postazione ergonomica e ribassata per andare incontro alle esigenze della clientela. Presso l’ufficio di Era saranno presto disponibili anche i servizi Inps e sarà possibile ottenere certificati anagrafici e di stato civile.