Ucciso in stazione. Giovane a processo

Sarà processo con rito immediato Haruna Guebre, 25 anni, originario del Burkina Faso e residente nel Lecchese, accusato dell’omicidio di Malcom Mazou Darga, 23 anni, alla stazione di Calolziocorte del 28 agosto scorso. La Procura di Lecco ha chiuso le indagini preliminari e il processo si terrà in Corte d’Assise a Como. Haruna Guebre, assistito dagli avvocati Ilaria e Marilena Guglielmana, dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato da futili motivi. La ricostruzione degli inquirenti con le testimonianze di alcune persone che erano in zona, le immagini del sistema di videosorveglianza della stazione di Calolziocorte, e la perizia disposta dalla Procura di Lecco ha chiarito quanto accaduto il pomeriggio del 28 agosto dello scorso anno, quando i due giovani, entrambi nati in Burkina Faso e cresciuti nel Lecchese, si incontrarono, forse per un debito pregresso, e Haruna Guebre accoltellò a morte al binario 3 il 23enne. Fatale è stata la coltellata all’arteria femorale. Nell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip lecchese Nora Lisa Passoni Haruna Guebre, che è detenuto nel carcere di Monza, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Ora l’attende il processo in Corte d’Assise a Como e lì sarà fatta chiarezza sull’omicidio. A.Pa.