U tuppicà . Doloroso inciampo

Aristide detto "Risti" ha sorpreso e preoccupato tutti gli amici pensionati fermi a tirar mezzogiorno al "canton di ball". "Risti" si è infatti mostrato con il volto tumefatto e coperto da un paio di grossi cerotti. Ovvio il coro delle domande: "Ue Risti se te succedù". L’amico ha spiegato che il giorno prima stava facendo una passeggiatina lungo il sentiero di un bosco in collina: "E a un certo punto u ciappà un tupicch in un sass e sun burlà giò". Poi ha aggiunto di aver picchiato "el muson" (la faccia) contro un albero ed è stato quasi come un colpo da Ko. Per fortuna c’era con lui un amico che lo ha accompagnato in farmacia dove l’hanno medicato. Poi ha spiegato i particolari delle ferite: "Quel che l’è andà pussee de tutt del mezz le sta el barbèll". Ovvero il danno maggiore lo aveva sofferto il mento. Che infatti era coperto dal cerotto più grande Con quel "u ciappà un tupicch" "el Risti" aveva voluto dire che di essere inciampato. Avrebbe anche potuto dir: "U tuppicà". È questo un verbo del nostro dialetto assai interessante perché, al contrario di tante altre parole dialettali che discendono dall’italiano, in questo caso è la lingua italiana che trasforma questo "tuppicà" e il particolare il sostantivo derivante "tupicch" nell italiano "topica" (errore, sbaglio), come spiega il dizionario etimologico Zanichelli: Per topica dice: "Voce lombarda dal verbo "topicà", ovvero "fare un fallo, un inciampo", come scrive il vocabolario del dialetto comasco del Monti: 1845": "El tupicch" in cui è incorso il povero "Risti" da dove viene? Secondo Gianfranco Scotti, autore di uno dei pochi che risale agli etimi, "tupicà" viene da una voce prelatina che vuol indicare "zampa". Si tratta comunque di un’interpretazione assai incerta. Quindi sull’origine di "tupicà" e "ciappà un tupicch" resta sempre un grande mistero. Assai chiara è invece l’origine dell’altro termine "barbèll" con il quale "el Risti" ha indicato il suo mento incerottato. Il termine viene dalla "barba" che cresce sul mento.

