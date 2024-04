Tutto l’oro del freestyle. Mondiali in Valmalenco grande vetrina turistica

La Valmalenco ospita i mondiali junior di moguls e aerials e si conferma come una zona ideale per le specialità del freestyle. Terminata la settimana internazionale di Livigno, con il successo di Flora Tabanelli a illuminare i mondiali junior di Slopestyle e Big Air, i giovani interpreti delle gobbe e gli acrobati dell’aerial saranno in scena in Valmalenco da oggi fino a sabato per i Fis Junior World Ski Championships. Oggi verrà assegnato il primo titolo del moguls mentre l’ultima medaglia sarà consegnata sabato con la disciplina di dual moguls. Domani sono previste le gare individuali di aerial e venerdì il doppio appuntamento che assegnerà i titoli per l’aeriasl team e dual moguls team. Oltre 800 i partecipanti accreditati. "Quest’anno – dice il direttore del consorzio turistico Sondrio & Valmalenco – crediamo che ci possano essere maggiori spazi di visibilità e attenzione anche attraverso i media, grazie alla grandissima esposizione che il freestyle ski sta ottenendo. Abbiamo avuto inoltre molti contatti con le nazionali per designare la Valmalenco come sede di preparazione pre-Olimpica".

F.D’E.