Troppi furti nelle abitazioni. Il sindaco chiede una stretta

È esasperato, come i suoi concittadini, per i furti che si sono susseguiti nelle ultime settimane in paese il sindaco Giuliano Capuano (nella foto), che chiede al Governo di intervenire e inasprire le pene per i topi di appartamento. "Non basta acquistare una casa con tanti sacrifici e pagare le tasse, occorre dotarla di inferriate a porte e finestre, allarmi di ogni genere e porte blindate con un notevole aggravio di costi e anche questo non sempre è sufficiente - lo sfogo del sindaco - Ogni ora, ogni giorno vengono segnalati furti o tentativi di furti, dove comunque anche se non entrano in casa fanno danni. Cosa può fare un cittadino di fronte a un male che non si vede, non si conosce, arriva agisce e sparisce? Il più delle volte vengono filmati fotografati, ma serve a pochissimo o nulla serve".

Secondo Capuano con le leggi attuali i controlli non risolvono il problema, anzi "prima di arrivare ad una condanna la trafila è molto lunga e questi topi d’appartamento conoscono bene i loro diritti che noi dobbiamo rispettare". Da qui la richiesta di nuove leggi per difendere la proprietà privata. "Servono il carcere immediato, obbligo di risarcimento dei danni o con denaro o da scontare con lavoro, a favore del danneggiato. Se straniero il rimpatrio immediato con mezzi dell’esercito. Se ha acquisito la cittadinanza italiana deve essere revocata e mai più concessa. Sto cercando una cordata di colleghi con i quali sottoscrivere una petizione da inviare al Governo e chiedere un tempestivo intervento a riguardo". Ro.Ca.