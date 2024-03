Tresenda in lutto. Addio a Luisa storica edicolante

Tresenda piange la "Luisa", edicolante che ha scandito i tempi dell’informazione nella contrada del Comune di Teglio per tantissimi anni. Luisa Bissi (foto), 77 anni, si è spenta ieri, all’improvviso, in ospedale dove era stata ricoverata qualche giorno fa per un’infezione. Lei è stata per molti l’edicolante e la cartolaia di riferimento, se avevi bisogno di qualsiasi pubblicazione, italiana o straniera, si faceva in quattro se non in otto per riuscire a procurartela in tempo. Senza esitazione chiamava chi di dovere e con una certa perentorietà "esigeva" una copia di un giornale o di una rivista da consegnare ai lettori più esigenti. La Luisa apriva prestissimo al mattino (con l’edicola aperta prendeva vita il paese), il tempo di pranzare e poi si chiudeva nel “bunker“ (la parte dietro del negozio) dove eseguiva calcoli su calcoli, faceva i resi, faceva gli ordini. Una vita spesa tra giornali, articoli di cartoleria e giocattoli. Cortesia, gentilezza, simpatia e sempre una buona parola anche per i giovani sono state le doti principali della Luisa, edicolante di Tresenda per sempre. F.D’E.