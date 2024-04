Tre libri per altrettanti scrittori. Ritorna il Festival Letterario

Arriva a Colico – sabato e domenica – la seconda edizione del Festival Letterario diretto dalla scrittrice Rosa Teruzzi. Gli ospiti di quest’anno sono tre nomi più che noti al grande pubblico dei lettori. Sabato alle 17 l’appuntamento è con Sveva Casati Modignani, con un incontro che parte dal titolo del suo ultimo romanzo, “La vita è bella nonostante“: la forza dell’amicizia tra donne, la storia di quattro amiche e dei tormenti di famiglia. La scrittrice sarà seguita alle 21 da Massimo Picozzi (nella foto) con “Nero come il terrore“: mille anni di storia del delitto, tra vicende che intrecciano realtà politica, ispirazione divina e intrigo. Domenica alle 18 Sarah Savioli parlerà al pubblico del suo “I selvatici", popolato di piante, animali e strani investigatori“, un giallo che è una commedia sui viventi.

Temi e conversazioni, moderati da Rosa Teruzzi, che ruotano attorno agli ultimi titoli pubblicati dagli ospiti di questa seconda edizione della rassegna organizzata dall’assessorato alla Cultura di Colico con la collaborazione della Biblioteca locale. Tutti gli incontri a ingresso gratuito si svolgono all’auditorium Michele Ghisla, in via alle Torri. Per informazioni, la Biblioteca di Colico risponde allo 0341.940078.

