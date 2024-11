Trasporti da migliorare. Piano per l’area produttiva dedicato alla mobilità

Agevolare la mobilità, con un occhio di riguardo particolare alle esigenze di chi si muove all’interno del polo produttivo di Morbegno. Questo l’obiettivo e il tema dell’incontro che nei giorni scorsi, su invito del presidente di ATPL, l’azienda del trasporto pubblico locale Giovanni Gianotti, si è tenuto a Palazzo Muzio con il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola e i referenti dei Comuni di Morbegno, Talamona, Cosio Valtellino e Traona per una prima valutazione rispetto alla possibile implementazione del servizio di trasporto pubblico locale suburbano. Il focus è stato sulla necessità di analizzare le attuali esigenze del territorio e definire strategie per migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, evidenziando l’importanza di un trasporto pubblico accessibile e sostenibile per tutti i cittadini. È emersa inoltre la necessità di un confronto costante tra le parti coinvolte per garantire che un eventuale studio, da coordinare con quanto sarà definito nel nuovo Masterplan per la mobilità e trasporti della Provincia di Sondrio che sta prendendo forma proprio in questi mesi, possa rispondere alle reali esigenze delle comunità della bassa valle, soprattutto in quella vasta area industriale produttiva che si sviluppa tra Talamona e Cosio Valtellino senza soluzione di continuità e vede impiegate centinaia e centinaia di addetti che normalmente raggiungono il luogo di lavoro in automobile. Il Masterplan, così come un eventuale implementazione del TPL in Bassa Valle, fanno parte del più ampio progetto di visione strategica promosso, a partire dallo scorso gennaio, grazie all’iniziativa Valtellina Dieci che ha visto la collaborazione di numerosi amministratori locali e portatori di interesse.

Sul tema specifico di mobilità e trasporti, in vista della redazione del Masterplan provinciale, l’incontro dei giorni scorsi è stato il terzo dopo quelli del 24 ottobre con gli operatori del settore e del 14 novembre scorso amministratori locali e dei referenti istituzionali. Il tutto in una provincia montana dove non mancano le criticità, sia per quel che riguarda i collegamenti viari che ferroviari. Mercoledì sera chi è salito da Milano in auto ha trovato chiuso l’attraversamento di Lecco, la Super da Abbadia a Bellano e la tangenziale di Morbegno per lavori. Solo per fare un esempio...