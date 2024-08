Traguardo per la Lombardia. Tour de Suisse in Valle. La “prima” è tutta a Piuro

PIURO

Il Tour de Suisse fa tappa a Piuro. Si è svolto martedì il primo sopralluogo da parte degli organizzatori del prestigioso Tour e al termine dell’incontro c’è stata la conferma tanto attesa: Piuro il 18 giugno 2025 sarà la sede di arrivo della tappa che partirà da Splügenpass. Un traguardo significativo per la provincia di Sondrio e per l’intera Lombardia: per la prima volta infatti una località italiana ospiterà una tappa del giro elvetico. Questa frazione rientra nell’importante accordo della Provincia di Sondrio sul cicloturismo, un progetto strategico che vede coinvolte attivamente tutte le Comunità montane. "È con grande soddisfazione che accogliamo questo nuovo evento sportivo - ha commentato il presidente della Provincia, Davide Menegola -. Con questa tappa si arricchisce la già ampia gamma di manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale che interesseranno la nostra terra. Un segno evidente di come la vocazione sportiva e turistica, in virtù della natura stessa del nostro territorio, sia una delle strade maestre da percorrere, investendo con convinzione e lungimiranza. Allo stesso tempo ritengo fondamentale coltivare le relazioni transfrontaliere. A tale proposito il mio plauso per il prezioso lavoro svolto va all’amico e consigliere Omar Iacomella, sindaco di Piuro e al Consorzio turistico Valchiavenna, in particolare al presidente Franco Moro e al direttore Filippo Pighetti".

"L’arrivo del Tour de Suisse a Piuro – ha detto il primo cittadino Iacomella - rappresenta non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un’opportunità unica per promuovere le bellezze naturali e culturali della nostra valle". Fulvio D’Eri