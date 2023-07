Tragedia sulla strada "Luca era molto prudente" Il ricordo degli amici

Un incidente mortale, probabilmente per un malore, ha sconvolto la comunità di Mazzo di Valtellina. È quello che, nella serata di domenica, ha stroncato la vita di Luca Franzini, il 40enne tecnico specializzato della RePower, nei pressi di una rotonda nell’abitato di Grosio.

Secondo le prime ricostruzioni, Franzini stava percorrendo la strada provinciale numero 27 quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo della sua Golf finendo fuori strada. L’auto ha terminato la sua corsa in modo violento contro un palo della luce e per il quarantenne residente a Mazzo di Valtellina, ma con parentela anche a Grosio, non c’è stato nulla da fare. Ai soccorritori non è rimasto altro, purtroppo, di constatare la morte del giovane che era molto prudente.

"La notizia ha sconvolto l’intera comunità – dice affranto il sindaco di Mazzo di Valtellina Franco Saligari -, è straziante perdere così un ragazzo di 40 anni. I coscritti sono veramente addolorati. Luca non si vedeva tanto in giro per il paese, lavorava infatti via da Mazzo ma era conosciuto. Lascia il padre (la madre l’ha persa anni fa). In generale la famiglia Franzini non è stata fortunata. In passato è stata colpita da una serie di lutti, perdendo tanti membri in giovane e giovanissima età. Ricordo che è morta giovane la zia di Luca e anche una sua cugina. Ci stringiamo attorno a papà Giovanni e al suo dolore". In tanti lo ricordano al laghetto del posto mentre pesca felice.

A ieri sera, come ha detto il sindaco, la salma, portata a Sondalo, non è stata ancora consegnata alla famiglia e quindi non si conosce la data e l’ora del funerale di Luca.

Fulvio D’Eri