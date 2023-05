“Townes” Una maratona folk-rock

Fine settimana a tutta musica a Figino Serenza con il "Townes Van Zandt" International Festival che domenica, a partire dalle 17.30 nel teatro dell’oratorio, riunirà una trentina di cantautori e gruppi provenienti da Usa, Canada, Regno Unito, Francia, Svezia, Norvegia, Australia e Italia impegnati in una maratona musicale ispirata dalle canzoni di Townes. Si esibiranno fra gli altri Amy Lavere, Will Sexton, Scarlet Rivera, Jaime Michaels, Radoslav Lorkovic, Eileen Rose & Rich Gilbert, Bradley Lauretti, Skye Wallace, Eddy Ray Cooper, Richard Lindgren, Mr Jones, Bobo Rondelli, Andrea Parodi Zabala e Giamba dei Sulutumana. Il biglietto è in vendita a 20 euro.