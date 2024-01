Torneo del riuso. In palio oggetti di seconda mano

È in programma sabato 13 alle 14.30, all’Istituto San Vincenzo di via Garibaldi 54, il settimo Torneo del Riuso, torneo Rapid di scacchi, in cui ogni giocatore ha 15 minuti per finire la partita. La quota di iscrizione è un oggetto in buono stato da mettere in palio come monte premi: abbigliamento, arredamento, accessori, cancelleria, hobbistica e tempo libero. Una commissione giudicherà lo stato dell’oggetto, in caso di mancanza di requisiti sarà richiesta un’integrazione fino a 10 euro. Gli oggetti consegnati saranno aggiudicati come premi a scelta, iniziando dal vincitore. Info 031.645742 e mail isvsport@scuolasanvincenzo.edu.it.