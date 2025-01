Terme di Bormio, arrivano i soldi per scivoli, spray park e nuove vasche: “Le migliori di tutto l’arco alpino”

Bormio (Sondrio) - Cambiano volto le terme di Bormio che saranno ristrutturate e ampliate per diventare le “migliori dell’arco alpino”. Dal Comune è arrivato il via libera all’uso del fondo Comuni confinanti, che garantirà 9 dei 13 milioni di euro necessari per completare l’intervento.

“Bormio Terme è una società partecipata, l’85% è pubblico e il 15% è privato - spiega il sindaco Silvia Cavazzi -. Svolge una funzione di valenza pubblica, perché valorizza la risorsa termale anche per i cittadini. L’amministrazione delibera una convenzione con la Regione per l’uso dei fondi che cediamo a Bormio Terme”. L’importo dei lavori è di 13 milioni e 144mila euro, il contributo di 9 milioni, un milione è stato conferito attraverso aumento di capitale e gli altri 3 saranno recuperati attraverso gli istituti di credito. “Regione ha voluto che fosse specificata la valenza pubblica dell’attività svolta, noi assumiamo la responsabilità di come verranno usati i fondi - conclude il sindaco -. Siamo nelle condizioni di farlo. Chiediamo alla società la disponibilità della sala congressi per le attività istituzionali attraverso una convenzione”.

Il progetto è stato elaborato dallo studio J+S di Concorezzo e la riqualificazione avverrà per fasi su singole aree di intervento nei prossimi cinque anni. Nell’area natatoria sarà migliorato l’isolamento con un cappotto termico e rifatti serramenti e copertura con una struttura coibentata in legno. Il piano vasca sarà ricostruito con una nuova finitura in grès. Nell’area Adventure Laguna sorgerà un nuovo edificio parzialmente interrato, con torre in cemento e vetro, da cui partiranno due acquascivoli verde e bianco alti 17 e 23 metri. La nuova costruzione sarà collegata all’esistente tramite un’apertura in quota e in piano, in corrispondenza dell’area bimbi e ospiterà una vasca Adventure Laguna di 11×11 metri, profonda 30 centimetri, con spray park.