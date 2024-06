Teglio, tir si ribalta sulla Statale a San Giacomo: due feriti, disagi per la circolazione

Teglio (Sondrio) – Alle 15.30 di oggi, venerdì 21 giugno, i vigili del fuoco sono entrati al lavoro lungo la Statale 38 a San Giacomo, nel Comune di Teglio.

Per cause da appurare, un tir si è ribaltato finendo nel verde a ridosso della carreggiata. Due le persone coinvolte, di 24 e 46 anni, con ferite non gravi. I pompieri da Sondrio hanno inviato sul posto un braccio meccanico e il nucleo di specialisti Nbcr perché il mezzo pesante è alimentato a gas.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico che venerdì è sempre sostenuto. Della viabilità e dei rilievi si sono occupati i carabinieri.