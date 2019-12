Sondrio, 27 dicembre 2019 - Si è spenta a 63 anni Mariaadelaide Galimberti, nota veterinaria sondriese conosciuta con il soprannome "Talle", stroncata da una terribile malattia. La dottoressa, per anni apprezzata dirigente dell’Asl di Sondrio, lascia la figlia Giorgia, il papà Teodoro (valido ristoratore), i fratelli Giuseppe e Paolo. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Rocco in città. Aveva perso il marito nell’aprile del 1991 nel disastro della Moby Prince: il traghetto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno e tutte le 140 persone a bordo persero la vita, compreso il valtellinese. "A nome di tutti i veterinari della provincia porgo alla famiglia le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa della collega Mariaadelaide "Talle" – le parole di Irene Bertoletti -. Per molti anni attiva sia in ambito pubblico che come apprezzata professionista specialista nei piccoli animali, ha mostrato grandi doti umane e professionali. Non si è fatta abbattere dalle traversie che duramente l’hanno colpita, mantenendo spirito e leggerezza nel rapporto con gli altri e coltivando interessi in molteplici campi. Conserveremo il suo ricordo con affetto e stima".

