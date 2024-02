Taglierino alla gola per rapinare un quindicenne, denunciato

Per l’ennesima aggressione tra minorenni avvenuta in centro, è stato denunciato per rapina aggravata un sedicenne egiziano. Gli agenti della Squadra Volante lo hanno identificato in seguito alla chiamata, arrivata al 112 lunedì pomeriggio, di un quindicenne marocchino residente a Como, che ha raccontato di essere stato rapinato del cellulare in piazza Vittoria da un coetaneo, e di averlo riconosciuto e poi rintracciato ai Portici Plinio. Dopo una breve ricerca, è stato rintracciato in una comunità per minori di viale Lecco. Il quindicenne vittima, ha spiegato di essere stato contattato su Instagram il mattino stesso dall’egiziano che poi, minacciandolo con messaggi vocali, ha preteso la restituzione di un altoparlante bluetooth. Nel primo pomeriggio l’incontro tra i due in piazza Vittoria: l’egiziano spostandosi in un luogo appartato con la vittima, gli ha puntato un taglierino alla gola per riavere la cassa. Vani sono stati i tentativi del 15enne di spiegare di non averla mai avuta: così, rovistando nelle tasche del ragazzo si è preso il telefono cellulare. Pa.Pi.