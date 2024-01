Sondrio, svastiche e scritte contro ebrei e omosessuali in Valchiavenna

Sondrio – Brutta sorpresa questa mattina su una via di Prosto di Piuro, in Valchiavenna. Vandali hanno insozzato muretti di proprietà private servendosi di vernice spray. Hanno imbrattato i muri perimetrali disegnando svastiche e scrivendo offese contro ebrei e omosessuali. Informati i carabinieri che stanno valutando se dalle telecamere presenti si possano trarre elementi utili per smascherate i colpevoli.

Appena pochi giorni fa altre svastiche e simboli antisemiti erano stati disegnati a Gavirate, in provincia di Varese, sulla casetta dei libri destinata al bookcrossing che la Camera Condominiale di Varese ha collocato sul lungolago.