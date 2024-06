Su il sipario per la Ps di Berbenno

Dopo la pioggia degli scorsi giorni, un sole caldo ha accolto i concorrenti della sessantasettesima edizione del Rally Coppa Valtellina, gara che quest’anno festeggia anche i settant’anni dalla sua prima disputa.

È l’affascinante Chiesa in Valmalenco a fare da nuova cornice di una gara che da sempre abbina la bellezza delle strade all’indiscusso richiamo turistico ed enogastronomico per una delle terre più caratteristiche d’Italia.

Ad eccezione dell’equipaggio numero 48 (Bormolini-Ferrari), tutti gli iscritti hanno confermato la loro partecipazione per una corsa che si presenta carica di novità e di aspettative.

La gara valtellinese è valevole per la CRZ3 e, data l’assenza di alcuni dei protagonisti di inizio stagione, è destinata a mescolare la graduatoria regionale che attualmente vede leader il camuno Bondioni con 18 punti. La prova speciale Berbenno-Buglio in programma oggi verrà accorciata per circa tre chilometri nel tratto finale.