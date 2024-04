Il settimo e ultimo appuntamento della seconda stagione di Strade Blu Live si congeda con una festa, intitolata Closing Time, che porterà sul palco del Nerolidio Music Factory di via Sant’Abbondio a Como, tre concerti. Ad aprire la serata, giovedì 11 aprile alle 21, ci saranno Fabrizio Coppola & The Junklands, con la canzone diventata simbolo della rassegna, "Tutto questo blu", e un omaggio a Tom Waits. A seguire, live set con Le Locuste e il loro giovane repertorio pop. In chiusura il concerto dei Tirlindana con un doppio set, acustico ed elettrico, dedicato in particolare al loro album più recente, "Foreste invisibili".