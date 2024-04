Stagione invernale da record. Ancora in aumento gli skipass. E Aprica pensa già all’estate

di Fulvio d’Eri

Inverno da record, con l’aumento di skipass venduti. Un ottimo risultato per Aprica, che poggia molte delle sue fortune sul turismo e che nelle ultime stagioni sta lavorando per sviluppare il comparto sia in inverno che in estate, con varie iniziative. Anche quest’anno la stagione invernale si è chiusa con il segno più. L’analisi dei dati sugli skipass venduti, il principale fattore di riscontro sull’andamento del turismo invernale, evidenzia un’ulteriore crescita rispetto allo scorso anno, già da record: +10% dopo il 20% della stagione 2022/2023, nonostante un difficile mese di marzo a causa del meteo pazzerello.

"Numeri - conferma il sindaco Dario Corvi - che si riflettono su tutte le altre attività economiche e che continuano a segnare e confermare il trend positivo degli ultimi anni. Gli investimenti sulle infrastrutture, con il rinnovo in particolare della skiarea Magnolta, stanno dando i loro frutti. I turisti percepiscono che la località si sta fortemente rinnovando, dando un riscontro positivo su quanto fatto negli ultimi anni e guardando con interesse a ciò che è in programma per il futuro. Già dal prossimo inverno potremo contare sul nuovo parcheggio interrato a San Pietro, che finalmente ci permetterà di risolvere il problema della sosta in particolare della skiarea Campetti".

Come pure riaprirà la piscina comunale, "attualmente chiusa per lavori, rinnovata ed efficientata energeticamente. Nei prossimi anni la priorità dovrà essere rivolta al tema della ricettività. Durante la stagione invernale gli alberghi sono in overbooking. Ci mancano posti letto a rotazione. Dobbiamo spingere per mettere sul mercato con questa modalità la parte di patrimonio edilizio sottoutilizzato". Ora, dopo un periodo di pausa, sotto con la stagione estiva, coi camp sportivi.