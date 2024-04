Stagione Famiglie al Teatro sociale. Ultimo appuntamento Ultimo spettacolo della Stagione Famiglie al Teatro Sociale di Como: "In viaggio con il Piccolo Principe" per bambini dai 5 anni, domenica 21 aprile alle 16.00. Un classico intramontabile portato in scena dalla compagnia Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.